البابا تواضروس: عودة صلوات القداسات يوميا في كنائس القاهرة والإسكندرية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المرقسية إنه سيتم عودة الصلوات في كنائس القاهرة والإسكندرية يوميا بنسبة 25% من سعة الكنيسة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني - في تصريح له اليوم - إن الكنيسة ستصدر بيانا غدا الثلاثاء بعودة الصلوات في الكنائس بحيث يتواجد شخص واحد في كل "دكة"، مع الالتزام التام بكافة القواعد الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن ما يهم القيادات الكنسية هو الحفاظ على صحة الجميع.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا في السادس والعشرين من ديسمبر الماضى بشأن ترتيب ونظام الصلوات والخدامات في الكنائس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر أن يقام قداسا عيدي الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد على 20 شخص، كما يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد على خمسة شمامسة، فضلا عن تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.