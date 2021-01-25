الأوقاف: رفع كفاءة جميع المساجد بالقرى المستهدفة في المشروع القومي تطوير الريف...

استجابة لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تضافر الجهود في المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه سيادته لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملا أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن وزارة الأوقاف ستقوم في إطار هذا المشروع القومي بتطوير ورفع كفاءة المساجد في جميع القرى التي يشملها المشروع وفِي جميع توابعها ، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة ، بالتزامن مع خطط التنفيذ التي يضعها مجلس الوزراء الموقر ، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار في إحلال أو تجديد أو فرش المساجد في أي من هذه القرى و توابعها خلال الفترة التي حددها سيادة الرئيس بثلاث سنوات ، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا .

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية قد أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة في خمسة أشهر فقط من سبتمبر ٢٠٢٠ م إلى نهاية يناير ٢٠٢١ م .

كما أكد بأنه قد خصص مائة ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرش ، وسيتم تنفيذها بإذن الله تعالي قبل نهاية العام المالي الحالي يونيه ٢٠٢١ م بواقع ٢٠ ألف متر شهريا بداية من فبراير القادم ، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد ، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة ، والمكتب الفني بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.