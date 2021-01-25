هيئة قضايا الدولة توافق على الإشراف على انتخابات الفرعيات بالمحامين

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أن هيئة قضايا الدولة أخطرته بموافقة المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.
وقال عطية إن انتخابات المحامين الفرعية ستجرى يومي 7، 8 فبراير 2021، والإعادة يومي 14، 15 فبراير 2021، مشيرا الي أنه تم تشكيل اللجنة العليا التي سوف تتولى تنظيم هذا الإشراف القضائي على الانتخابات.
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