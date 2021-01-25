وزير التنمية المحلية: تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان تحقيقا لمصلحة الدولة والمواطن

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا مستمرا وتعاونا وثيقا بين الحكومة والبرلمان، لتحقيق كل ما فيه مصلحة للدولة المصرية والمواطن تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس يضم خيرة أبناء الشعب المصري بكافة فئاته من الشباب والمرأة ونخبة متميزة من أصحاب العلم والخبرة في مجالات مختلفة.

وحدد وزير التنمية المحلية، يوم /الإثنين/ من كل أسبوع، لاستقبال أعضاء مجلس النواب من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً بمقر الوزارة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والمجلس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد شعراوي - في بيان اليوم /الاثنين/ - أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم ومشاكلهم بحكم تواجدهم على أرض الواقع بين المواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه وجه إدارة الاتصال السياسي والمجالس النيابية بالوزارة بمعاونة أعضاء مجلس النواب في أداء مهامهم وسرعة الرد على طلباتهم .. موجها بسرعة عقد برنامج تدريبي لكل مديري إدارات الاتصال السياسي والمجالس النيابية في 27 محافظة، بمركز التنمية المحلية بسقارة لتوحيد طريقة العمل وسرعة الرد على طلبات النواب وإنجازها.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بضرورة تخصيص أيام محددة لاستقبال أعضاء مجلس النواب في كل محافظة والتعاون والتنسيق معهم بصورة جيدة لأداء مهامهم ونقل مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على سرعة حلها، مشيرًا إلى أهمية تواجد المحافظين في الجلسات والاجتماعات واللجان المخلتفة حال طلبهم خلال الفترة المقبلة.

وطالب شعراوي، المحافظين بضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب في إنهاء كافة الطلبات الخاصة بدوائرهم للمساعدة في حل شكاوى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والحصول على رضاهم عن تلك الخدمات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية على أرض مختلف محافظات الجمهورية.