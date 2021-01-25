البابا تواضروس: غدا إعلان الموقف من عودة الصلوات في كنائس القاهرة والإسكندرية

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا ساويرس عدد من الموضوعات الخاصة بشئون الأديرة التي يشرف عليها.
وأضاف البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم عودة صلوات القداسات في الكنائس بالقاهرة والإسكندرية يوميا بنسبة 25 % من سعة الكنيسة، بحيث يتواجد شخص واحد في كل "دكة"، مع الالتزام التام بكافة القواعد الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني أن ما يهم القيادات الكنسية هو الحفاظ على صحة الجميع.
وألقى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، عظة الأحد عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.
وتناول الأنبا مرقس خلال العظة كلمات القديس يوحنا المعمدان من خلال إنجيل القداس، وهو إنجيل الأحد الثالث من شهر طوبة، والتي تحدث فيها عن السيد المسيح المسيا الآتي، مُشَبِّهًا نفسه بصديق العريس الذي إذ يرى العريس (المسيح) فيفرح.
واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس الماضي، بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل وهي الأعجوبة الأولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد، حيث تقام القداسات بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر بمناسبة الاحتفال المعروف بـ"عُرس قانا الجليل".
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