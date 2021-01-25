البابا تواضروس: غدا إعلان الموقف من عودة الصلوات في كنائس القاهرة والإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا ساويرس، الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا ساويرس عدد من الموضوعات الخاصة بشئون الأديرة التي يشرف عليها.



وقال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المرقسية في وقت سابق اليوم، إن الكنيسة سوف تصدر بيانًا بشأن عودة الصلوات في كنائس القاهرة والإسكندرية غدًا الثلاثاء.وأضاف البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم عودة صلوات القداسات في الكنائس بالقاهرة والإسكندرية يوميا بنسبة 25 % من سعة الكنيسة، بحيث يتواجد شخص واحد في كل "دكة"، مع الالتزام التام بكافة القواعد الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني أن ما يهم القيادات الكنسية هو الحفاظ على صحة الجميع.