نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 رسالة جديدة من السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 69 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة تصريحات هامة خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 69.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الاحتفال:

ثورة 25 يناير:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل، معلقا "أقول لشباب مصر أن وطنكم يحتاج إلى السواعيد الفراتية والجهود الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية وتحقيق آمال المصريين فى مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرص متساوية فى الحياة الكريمة".

وتابع: "رجال الشرطة الأوفياء فى تلك المناسبة الوطنية أبعث رسالة تقدير وعرفان لرجال الشرطة الساهرين على أمن مصر على امتداد الدولة وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء الرسالة العظيمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

تقديم التحية لشهداء الوطن:

ووجه الرئيس السيسى التحية الي ابناء شهداء الوطن قائلا: "أقدم تحية وفاء لشهداء الوطن الأبرار في معارك النضال الوطنى والملاحم الأمنية.. وأقول للأبناء والعائلات من شهداء مصر لن ولم تنساكم أبدا.. وتحية لشعب المصر الذى يعرف قيمة الأمن.. وحفظ الله بكم مصرنا العزيزة الغالية".

مؤشرات الاقتصادية في تحسن:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تحسن كبير لمؤشرات الاقتصاد على الرغم من تداعيات جائحة كورونا والتى سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم أجمع

وأضاف "أكرر ما أقوله الخطوة الأولى على طريق التطور والتنمية لوضع وطننا الغالى فى المكانة التى يستحقها"

مشاركة جميع طوائف:

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عيد الشرطة أصبح عيدا يحتفل به المصريون بكل طوائفهم كل عام، مشيرا إلى أن الكبرياء الوطني يظل دافعا قويا لمسيرة الوطن وأجياله المتعاقبة نحو مستقبل وواقع أفضل".

مخاطر الإرهاب:

لفت الرئيس السيسي الي وحود المتغيرات الإقليمية المحيطة والتي تعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقراراهم لتزيد من مخاطر الإرهاب، بعدما أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات، وفى خضم تلك المخاطر والتحديات الجسيمة ".

معركة الإسماعيلية:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نحتفل اليوم معا بعيد الشرطة، والذى يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهى معركة الإسماعلية التي تجسدت فيها قيم الفداء دافعا عن تراب الوطن وكانت ملحمة نضال وكفاح تظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود".

وأضاف "احتفالنا اليوم هو مناسبة نستدعى فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم، التي ضحى ابطالها من أجلها بأرواحهم الغالية، ومن اسمى تلك المعانى قيمة الكبرياء الوطني ونتذكر معانا شهداء الشرطة الذى ضحوا بأرواحهم من أجل اسم مصر".

وتابع الرئيس السيسى: "معركة الإسماعيلية رسمت لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات الشرطة والشعب لتشهد للعالم أجمع بأن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم".

تطوير الريف المصري:

أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الي أن تنمية وتطوير الريف المصرى فرصة عظيمة للصناعة المصرية لتكون قوة دفع لها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

500 مليار جنيه لتطوير الريف:

وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي الي حجم الموارد في الريف المصري قائلا بقول للمصانع اللى بتسمعنى من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نعمل قوة دفع كبيرة للصناعة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة..العمل ليس قائم على شركات المقاولات فقط، كل الدولة المصرية مدعوة لتكثيف الجهود ليتم اخراجها بالشكل الذى يتناسب مع والموارد التي خصصت لمشروع تنمية الريف المصرى والتي تصل الى 500 مليار جنيه".

وأضاف الرئيس: "نتعامل مع واقع غير منظم إحنا هنخش على قرى غير منظمة وتشكلت، بالإضافة الى نمو توابعها..عاوزين نعمل شغل مخطط وهيبقى فيه كتير من الجهد والتحدي، مؤكدا: " نحن جادين في أن ننهى هذا الأمر تماما من مصر فكرة أن هناك ريف يعاني أهله..وسترون إن شاء الله هذا الأمر واحنا بنحتفل بكل مرحلة واحنا بنخلصها".

تطوير أكثر من 4500 قرية:

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مشروع الحكومة لتطوير الريف المصرى من خلال وضع الخطوات التنفيذية للقيام به، مشيرا إلى أن المستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، ومن 30 لـ 35 ألف تابع لها، وفق خطة نتمنى للانتهاء منها في 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب لهذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذ هذا العمل.

تغير 55 مليون انسان في الريف:

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ 69، أن مشروع تطوير الريف المصرى، تحدى كبير لتغيير واقع ما يقرب من 55 مليون انسان في الريف.

الإدارة الصلبة أساس الاستقرار:

كما لفت الرئيس عبدالفتاح السيسي، الي أن الوضع المستقر لمصر تجسيدا للإرادة الجمعية الصلبة للدولة وشعبها العظيم، وكان حصادا لتضحيات أبنائها الاوفياء من رجال الشرطة بجانب إخوانهم البواسل من القوات المسلحة".

تحقيق التنمية الاقتصادية:

وأكد الرئيس السيسى، على أهمية استمرار اليقظة والجهد من الجميع لمحاصرة وتطويق اى محاول يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن او المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم، مضيفا: "إن تحقيق ما نصبو اليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج الى بيئة آمنة ومستقرة وأرض ثابتة، ونحن اليوم نخوض معركة لا تقل ضراوة أو أهمية، وهى معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل افضل للأجيال ال قادمة ومن هنا فقد عقدنا العزم على ان نفعل ما هو في مصلحة وطننا شعبنا دون النظر الى اى مصالح أخرى.