ميما الشامي تهاجم خالد عليش بسبب طفلتهما.. "القصة الكاملة"

هاجمت الفنانة ميما الشامي، طليقها المذيع خالد عليش، جراء نشره لصورة جمعته مع ابنته الصغيرة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب عليش معلقًا على الصورة التي جمعته مع ابنته، قائلًا: "حاولت أدور على كلام كتير أكتبه على الصورة بس مالقتش عشان مش دايما الكلام بيوصف الإحساس والمشاعر، يارب احفظ بنتي وإبعد عنها كل شر وإعمل لها اللي فيه الخير ويوقف في طريقها أولاد الحلال في حياتي وبعدها إن شاء الله"

خرجت ميما الشامي طليقة خالد عليش، لتهاجم ما كتبه والد ابنتها، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على تطبيق "انستجرام"، قائلة: "عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا".

أضافت: "الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة".

مشاكل خالد عليش مع ميما الشامي

كانت ميما الشامي قد كشفت قبل أشهر عن خلافات بينها وبين عليش، بعد طلاقهما، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك" موضحة أن هناك أزمة بينها وبين عليش بسبب النفقة قائلة: "هو 4000 جنيه في الشهر يكفي بنت في مدرسة انترناشونال وباباها بيقبض 75000 في الشهر، ده غير الإعلانات والايفنتات وإعلانات السوشيل ميديا وطبعا أنا اللي كنت بتفق عالفلوس دي فعارفة من سنة هو كان بياخد كم... يا أما يرفع قضية آداب على أمها ؟! والله في سهرة من السهرات اللي بينزلها وليدفع فيها دة يكفي بنته".

وتابعت : "لأن هو اللي خاني وضربني وكنت أنا اللي بعتذر عشان أنا اللي قصرت وهو محترم ومؤدب مع كل الناس إلا أنا ف أنا اللي مش كويسة... واخد فلوسي الراجل مش معترض على فلوسي ومعترف بيها بس مش هيدهالي غير لما أوافق على كل شروطه يا أما الجأي للقضاء".