بالأرقام .. وزير القوى العاملة يكشف للنواب عدد مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سعي الوزارة لتنفيذ برامج التدريب المهني لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، عن طريق اكتساب المتدرب المعارف والمهارات اللازمة، بهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبين خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني.

وزير القوى العاملة: نستهدف تغطية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب الثابت والمتنقلة التابعة لها والمنتشرة بمديريات القوى العاملة أو من خلال بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية لنقل الخبرات الدولية للشباب، أو من خلال الإشراف على برامج التدريب التي تقوم بها شركات القطاع الخاص المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب.

وأشار وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التي تستهدف احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأعلن الوزير أمام البرلمانن استكمال مشروعات إنشاء وتجهيز عدد 6 مراكز تدريب مهني وهم:

- مركز تدريب مهني حوش عيسى بمحافظة البحيرة .

- مركز تدريب مهني محلة مرحوم بالغربية.

- مركز تدريب مهني قفط بمحافظة قنا.

- مركز تدريب مهني الرضوانية بالأقصر.

- مركز تدريب مهني حي عتاقة بالسويس.

- مركز تدريب مهني المحمودية بأسوان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع تجهيز وتشغيل عدد 7 وحدات ثابتة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة خلال تلك الفترة وهي:

- وحدة أولاد صقر في محافظة الشرقية.

- وحدتي السنطة والعجيزى في محافظة الغربية .

- أربع وحدات في شبين الكوم - وسرس الليان - منوف - بركة السبع في محافظة المنوفية.

- تجهيز وتطوير البنية التحتية لعدد (166) ورشة تدريبية جديدة في مراكز التدريب المهني الثابتة توزيعها كالآتي :

- عدد 8 ورش طاقة شمسية.

- عدد 38 ورش تفصيل وخياطة.

- عدد 13 ورشة لحام.

- عدد 8 ورش أجهزة منزلية.

- عدد 27 معمل حاسب آلي ولغات.

- عدد 4 ورشة تطريز آلي.

- عدد 13 ورش تبريد وتكييف .

- عدد 5 صيانة حاسب آلي.

- عدد 3 صيانة محمول ودش .

- عدد 1 ميكانيكا سيارات.

- عدد 1 ترجمة فورية.

- عدد 1 ورشة تكييف سيارات.

- عدد 8 ورش سياحة .

- عدد 36 ورشة مهنة تشييد وبناء .