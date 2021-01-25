سعفان للنواب: سنراقب مايدور داخل كل مديرية ومكتب عمل من خلال التحول الرقمي

البرلمان - أرشيفية
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن وزارته تسعى لتوظيف التحول الرقمي، لكي يتسنى له متابعة مايدور داخل كل مكتب عمل ومديرية في لحظة، ماذا يدور بداخلها من معدلات للعمل والإنجاز والتشغيل، وأستهدف مليون مشروع صغير سيتشرك فيه معنا العديد من الجهات والهيئات.
محمد سعفان: نستهدف توظيف التحول الرقمي
وتابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان:" في العام 2016 سألت عن استعداد الوزارة للتحول الرقمي، فردوا بأن هناك مركز معلومات منذ العام 1990، لم يكن به أية برامج خاصة بالعمل، هي بيانات إحصائية للعمال العائدين من البلاد المختلفة، اتفقنا مع الإنتاج الحربي لإحداث تحديث رقمي ووصلنا إلى الآن لإنجاز 40% من التطور والتحول الرقمي بالوزارة، والعام المقبل سنتخطى الـ 90 %.
واستطرد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال حديثه للنواب: جميع أعمال الوزارة تتسم بالاستدامة، والأرقام قابلة للزيادة سنويا فيما يخص التشغيل، ورؤيتنا للتشغيل تعتمد على التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية.
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