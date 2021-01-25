ننشر مواعيد الدور التمهيدى الثالث بكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر لكرة القدم.
ومن المقرر أن تقام المباريات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين حيث تقام 28 مباراة على مدار الثلاث أيام.
وفيما يلى مواعيد اللقاءات حسب ما تم إعلانه من قبل إتحاد الكرة:
الأحد ٣١ يناير
فاركو - الجزيرة مطروح
الإثنين ١ فبراير
بيلا - دكرنس
بلدية المحلة - كوم حمادة
الأوليمبى - القناة
بتروجيت - بورتو
الثلاثاء ٢ فبراير
الألومنيوم - المراغة
كيما أسوان - طهطا
سوهاج - بنى مزار
تليفونات بنى سويف - المنيا
القوصية - ملوى
لاڤيينا - أبوتيج
توت عنخ أمون - بترول أسيوط
غزل شبين - أشمون
العبور - القومى
إف سى مصر - الداخلية
السكة الحديد - الشرقية للدخان
كوكاكولا - جمهورية شبين
مصر للإسكان والتعمير - النجوم
جولدى - مصر للتأمين
النصر - مستقبل وطن
حدائق الأهرام - شبان بدواى
بروكسى وركس - الفائز من سيدى غازى وبلطيم
طنطا - نبروه
منية سمنود - الحامول
المريخ - رأس البر
دمياط - منشية الشهداء
وتعقد اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا مع رؤساء أندية الدوري الممتاز أو من ينوبهم، من أجل مناقشة آخر المستجدات فيما يخص إنشاء رابطة الأندية المحترفة لأندية القسم الأول، والأسماء المرشحة من الأندية لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا مؤخرا أكد فيه دعم التحكيم وجاء نصه كالتالي: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره للنقد بشكل عام وهو ما جعل أعضاءه يتحملون بصدر رحب ما يتعرضون له يوميا من موجات وصلت إلى حد الهجوم غير المبرر في بعض الأحيان، وذلك منذ أن تولت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مسؤولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما يتعرض له التحكيم المصري لهذا الكم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة، وهذا الكم من اختلاق الأخبار والإدعاءات غير الصحيحة التي تنال الحكام المصريين.
ويهم الاتحاد المصري في هذا المقام أن يؤكد على ثقته في التحكيم المصري الذي يعد الأعرق والأفضل على مستوى القارة الأفريقية، ويمتلك ذخيرة من الحكام الأكفاء سواء من الدوليين وغير الدوليين.
كما ناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلام الرياضي على وجه الخصوص الاستمرار في دعم الحكام المصريين كما اعتدنا منه والتمسك بمصداقيته التي تميزه والتأكد من صحة الأخبار التي تتناولهم عقب كل مباراة،ويشهد مقر الجبلاية اليوم الاثنين اجتماعا طارئا يرأسه أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفقة بعض أندية الدورى الممتاز، لمناقشة أزمة شكاوى الأندية من الحكام، وانتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعدما انتهت مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين، حيث تقدم النادى الإسماعيلى فقط بترشيح المستشار نصر عزام لعضوية الرابطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر مواعيد الدور التمهيدى الثالث بكأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.