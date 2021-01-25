سعفان: 1.5 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - وقال سعفان، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم صرف 186 مليونًا و533 ألفًا و220 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية، لنحو مليون و12 ألفًا و182 عاملاً، ووتم صرف 8 ملايين و176 ألفًا و946 جنيهًا على الرعاية الصحية لنحو 34 ألفًا و232 عاملاً.

وأشار إلى أنه تم إصدار وثائق بوليصة التأمين "شهادة أمان" لنحو 38 ألفًا و473 عاملاً غير منتظم بإجمالى 19 مليونًا و236 ألفًا و500 جنيه.

وأعلن الوزير عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلى أو جزئى أو وفاة لنحو 169 ألفًا و223 عاملاً غير منتظم بإجمالى 10 ملايين و153 ألفًا و380 جنيهًا، من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوى العاملة، ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 3 قوافل طبية "عينك فى عنينا" للكشف الطبى والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة مع مؤسسة صنع الخير تفعيلا لبرتوكول التعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأشار محمد سعفان إلى التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات، كما تم التعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم بـ 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولى.

وأفاد بإصدار قرار وزارى رقم 162 لسنة 2019 بلائحة تنظيمة ومالية للعمالة غير المنتظمة ورفعت سقف جميع أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى الصلة.

وأعلن أنه يتم حاليًا تنفيذ مبادرة لحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بالانتقال على الطبيعة إلى مواقع العمل والإنتاج بالمشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة، وبدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وتم حصر 25 ألفا وتسجيلهاواستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التى يعملون عليها، كله مجانًا من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيمانًا منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.

وقال: ويجرى استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهم نحو 8 آلاف و993 عاملاً، تمهيدًا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا، تميهدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعاية.

وأكد أنه يجرى حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى برعايتهم ومساندتهم، وقد بدأنا بلقاءات الصيادين على أرض الواقع فى كل من الإسكندرية، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادى بورسعيد،وصيادى محافظ قنا، كما تمت المشاركةمع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد، وهم 30 شخصًا على مهنة الصيد بالقرية، وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادى القرية جميعا، وسوف يتم الاستمرار فى هذه اللقاءات فى جميع محافظات مصر التى يعمل بها الصيادين بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، إذ يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويًا.

وفى شأن مساندة المنشآت المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أعلن أنه تم صرف 889 مليونا و125 ألف جنيه لنحو 461 ألفًا و198 عاملا يعملون فى 4 آلاف و445 شركة، ومن هذه المبالغ 631 مليونا و305 آلاف جنيه صرفت لقطاع السياحة لنحو 261 ألفًا و336 عاملا يعلمون فى 3 آلاف و41 شركة تأثروا بجائحة كورونا.