بالأرقام.. تعرف على برامج ومراكز التدريب المهنى

جدة - نرمين السيد - وأعلن فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج التدريب المهنى من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها والمنتشرة بمديريات القوى العاملة أو من خلال بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية لنقل الخبرات الدولية للشباب، أو من خلال الإشراف على برامج التدريب التى تقوم بها شركات القطاع الخاص المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

وأوضح الوزير أمام البرلمان استكمال مشروعات إنشاء وتجهيز 6 مراكز تدريب مهنى وهى: "مركز تدريب مهنى حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ومركز تدريب مهنى محلة مرحوم بالغربية، ومركز تدريب مهنى قفط بقنا، ومركز تدريب مهنى الرضوانية بالأقصر، ومركز تدريب مهنى حى عتاقة بالسويس، ومركز تدريب مهنى المحمودية بأسوان".

وفت إلى أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع تجهيز وتشغيل 7 وحدات ثابتة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة خلال تلك الفترة وهى وحدة أولاد صقر فى الشرقية، ووحدتى السنطة والعجيزى فى الغربية، و4 وحدات فى شبين الكوم، وسرس الليان، ومنوف، بركة السبع بالمنوفية.

كما تم الانتهاء من تجهيز وتطوير البنية التحتية لـ166 ورشة تدريبية جديدة فى مراكز التدريب المهنى الثابتة توزيعها كالآتى:

8 ورش طاقة شمسية، و38 ورش تفصيل وخياطة، و13 ورشة لحام، و8 ورش أجهزة منزلية، 27 معمل حاسب آلى ولغات، 4 ورشة تطريز آلى، 13 ورشة تبريد وتكييف، 5 ورش صيانة حاسب آلى، و3 صيانة محمول ودش، وورشة ميكانيكا سيارات، و1 ترجمة فورية، وورشة تكييف سيارات، و8 ورش سياحة، و36 ورشة مهنة تشييد وبناء.

وكشف محمد سعفان، إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36 منهجا تدريبيا، عن طريق المتخصصين في مجالى التعليم الفنى والصناعة.

وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية" على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز: "8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الاستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا".

وأكد محمد سعفان، الانتهاء من مشروع تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت فى قرى ونجوع 27 محافظة.

وأشار إلى أن هذه الوحدات تقوم بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وقد قمنا بإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهلكها منذ تسعينيات القرن الماضى، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة، وواصلوا الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة فى خدمة شباب وسيدات مصر، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال: "تقوم كل وحدة بالتدريب على مهن الملابس الجاهزة، وكهرباء تركيبات، والسباكة الصحية المنزلية، وكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة 3 أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وأوضح أنه بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم فى توفير "حياة كريمة" لهم.

وتابع: "أن عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة القوى العاملة وصل إلى 72 مركزا للتدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها: "38 مركزا ثابتاً فى 25 محافظة، 7 وحدات تدريبية ثابتة، 27 وحدة تدريب متنقلة".

وعدد الورش التدريبية 334 ورشة فى المراكز الثابتة، والمطورة منها 166 ورشة، والسعة التدريبية 5070، وعدد المدربين المعينين 243 مدرباً، يتم التدريب على 41 مهنة، كما يتم التدريب على 3 برامج تدريبية مختلفة "التدريب التحويلى، التنشئة المهنية، التدرج المهنى".

وأعلن منح 1.320 مليون ألف شهادة قياس مستوى المهارة يستطيع من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى مساره الوظيفى.