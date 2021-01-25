رئيس القوى العاملة بالبرلمان يوجه سؤالا لسعفان عن مصير الحديد والصلب

جدة - نرمين السيد - وجه عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالاً لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبا بالكشف عما دار فى المفاوضات معهم، خصوصًا بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العامة.





وشدد عبدالفضيل، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، على ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى، وأن يكون ذلك من خلال تشريع مستقر ومتكامل. وقال: "إشادات منظمة العمل الدولية بما يجرى فى مصر وانتخابات 2018 النقابية العمالية النزيهه أمر جيد جدًا، وأن المواطن المصرى بات لديه صورة جديدة عن وزارة القوى العاملة وجهودها". وأشار إلى أن الأرقام والبيانات الحكومية تعكس جهد وزارة القوى العاملة، مؤكدًا أن إيضاحات الوزير تتوافق مع ماتم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأن معظم البيانات والإنجازات تتم بمشاركة مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.

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