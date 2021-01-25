وكيل النواب يدعو للنظر فى قوانين العمل فى ظل تداعيات جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد محمد أبو العينين فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لابد من إرساء قواعد بشأن حقوق هذه العمالة، متسائلا: هل تختلف حقوقها عن العمالة المباشرة؟

ودعا أبو العينين إلى ضرورة العمل على إرساء مبدأ التنافسية وتكريم العمال المتفوقين، قائلا: "نفسنا نشوف تكريم للعامل المثالى والعالم المبدع فى كل المجالات".

وشدد وكيل مجلس النواب على أهمية العمل على دراسة كل التحديات فى مجال العمل، لاسيما فى ظل أزمة فيروس كورونا، داعيا إلى أهمية أن يكون هناك اهتمام بالعمالة المدربة وفقا للتطور التكنولوجى الهائل فى كل المجالات.

كما حرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69، قائلا: "فخورين بكل الإنجازات التاريخية منذ رحيل الاستعمار والتى يقوم بها رجال الشرطة فى الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات المقدمة للشعب المصرى".

وأكد أبو العينين أن رجال الشركة أعادوا لنا الأمن والأمان ثم أتو بكل ما هو جديد فى الرقمنة لتسهيل تقديم الخدمات أمام المواطنين.

كما نعى أبو العينين، العالمة الجليلة عبلة الكحلاوى، قائلا: "كانت رمزا للمرأة المصرية وكانت أمينة على الدعوة الإسلامية، وكانت رمزا وقيمة لعظيمات مصر، وهى قدمت الكثير باسم الدين والإنسانية فى أعمال الخير والأعمال التى نفخر أن تقدمها مصر على مستوى العالم".