وزير القوى العاملة: توظيف التحول الرقمى لمتابعة ما يدور بمكاتب العمل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة تسعى لتوظيف التحول الرقمى، لكى يتسنى له متابعة مايدور داخل كل مكتب عمل ومديرية فى لحظة، وماذا يدور بداخلها من معدلات للعمل والإنجاز والتشغيل، واستهدف مليون مشروع صغير سيتشرك فيه معنا العديد من الجهات والهيئات.





جاء ذلك خلال إلقاء بيان الوزارة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين. وتابع: فى العام 2016 سألت عن استعداد الوزارة للتحول الرقمى، فردوا بأن هناك مركز معلومات منذ العام 1990، لم يكن به أية برامج خاصة بالعمل، هى بيانات إحصائية للعمال العائدين من البلاد المختلفة، اتفقنا مع الإنتاج الحربى لإحداث تحديث رقمى ووصلنا إلى الآن لإنجاز 40% من التطور والتحول الرقمى بالوزارة، والعام المقبل سنتخطى الـ 90 %. واستطرد خلال حديثه للنواب: جميع أعمال الوزارة تتسم بالاستدامة، والأرقام قابلة للزيادة سنويا فيما يخص التشغيل، ورؤيتنا للتشغيل تعتمد على التحول الرقمى الذى تستهدفه الدولة المصرية.

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