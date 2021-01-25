الأنبا بيمن يشارك فى الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة بقنا

جدة - نرمين السيد - وضع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، وقرأ الفاتحة ترحما على ارواحهم بمقر فرق قوات الأمن بمدينة قنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.





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