استجابة لتوجيهات الرئيس.. وزير الأوقاف: رفع كفاءة جميع المساجد بالقرى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستطور فى إطار مشروع تطوير الريف، بتطوير ورفع كفاءة المساجد فى جميع القرى التى يشملها المشروع وفِى جميع توابعها، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة، بالتزامن مع خطط التنفيذ التى يضعها مجلس الوزراء.





وتابع وزير الأوقاف، فى بيان اليوم، أن الوزارة تعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أى قوائم انتظار فى إحلال أو تجديد أو فرش المساجد فى أى من هذه القرى و توابعها خلال الفترة التى حددها الرئيس بثلاث سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التى تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا.

وأكد وزير الأوقاف، أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة فى خمسة أشهر فقط من سبتمبر 2020م إلى نهاية يناير 2021م .

كما أعلن تخصيص مائة ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التى تحتاج إلى تجديد فرش، وسيتم تنفيذها بإذن الله تعالى قبل نهاية العام المالى الحالى يونيه 2021م بواقع 20 ألف متر شهريا بداية من فبراير المقبل، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة، والمكتب الفنى بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.

يأتى ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تضافر الجهود فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملا.