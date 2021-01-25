الأسبوع المقبل.. عودة القداسات فى كنائس الزقازيق

جدة - نرمين السيد - وأكد الأنبا، أن عودة الصلوات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وبنظام الحجز المسبق مع الاستمرار فى إيقاف الاجتماعات ومدارس الأحد.

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