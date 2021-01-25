إنفوجراف- مستقبل أفضل.. السيسى يتحدث عن مشروع تطوير الريف

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جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات التى أوردها الرئيس السيسى خلال حديثه عن المشروع خلال كلمته باحتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة اليوم الإثنين، والتى أكد أنه سيحقق مستقبلًا أفضل للمواطنين بالريف.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.
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