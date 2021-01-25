نائب رئيس جامعة الإسكندرية: جداول الامتحانات خلال أسبوع

جاء ذلك خلال مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عبر تقنية "الفيديو كونفراس".
ووجه جابر بتجهيز جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب خلال أسبوع، وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات وغيرها من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية والتأكيد على اتخاذ كل إجراءات التأمين والسلامة.
وشدد نائب رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلامة.
كما أكد جابر ضرورة البدء فى إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسى الثانى خلال أسبوع من الآن، والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسى الثانى بصورة رقمية لاستيفاء متطلبات التعليم المدمج واستعداده لأى تغيرات فى التوجهات وفقا لتطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.
وناقش المجلس مقترح كلية الطب البيطرى لأماكن التدريب التى سيتم فيها قضاء الطلاب بالكلية تدريبهم الميدانى فى سنة التدريب التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب تخرج.
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