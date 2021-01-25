مصر للطيران تسير غدا 49 رحلة جوية

تسير مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، 49 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، ندجامينا، الرياض، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، روما، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، جدة، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، دبي، إربيل.
كما يتم تسيير ٩ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٥٢٦ راكب
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