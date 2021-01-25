رسمياً.. إقالة فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي

أعلن تشيلسي الإنجليزي إقالة فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز من منصبه، بسبب سوء النتائج التى يحققها النادى الندني خلال الفترة الأخيرة، وكشف تشيلسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إقالة لامبارد من تدريب النادى رغم امتداد عقده حتى يونيو 2022.

وقال تشيلسي في بيان له على الموقع الرسمي، "كان هذا قرارًا صعبًا للغاية، ولم يتخذه المالك والمجلس باستخفاف" .أضاف بيان النادى اللندنى، "نحن ممتنون لفرانك لما حققه فى وقته كمدرب رئيسي للنادي. ومع ذلك فإن النتائج والأداء الأخير لم يلب توقعات النادى، ما ترك النادي فى منتصف الترتيب دون أي مسار واضح للتحسين المستمر".

وأضاف، "لا يمكن أن يكون هناك وقت مناسب للتخلي عن أحد أسطورة النادي مثل فرانك، ولكن بعد مداولات ودراسة مطولة، تقرر أن التغيير مطلوب الآن لمنح النادى الوقت لتحسين الأداء والنتائج هذا الموسم".

من جهته، قال رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي في تصريحات تعليقاً على إقالة لامبارد، " "كان هذا قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة للنادي ، لأسباب ليس أقلها أن لدي علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأنا أكن له أقصى درجات الاحترام".

وأضاف، "إنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة ويتمتع بأعلى أخلاقيات العمل. ومع ذلك ، فى ظل الظروف الحالية نعتقد أنه من الأفضل تغيير المديرين.

وتابع، "بالنيابة عن الجميع فى النادي ومجلس الإدارة وشخصيًا، أود أن أشكر فرانك على عمله كمدرب رئيسي وأتمنى له كل النجاح في المستقبل، إنه رمز مهم لهذا النادي العظيم ولا يزال مكانته هنا غير منقوصة. سيكون دائما موضع ترحيب حار مرة أخرى في ستامفورد بريدج ".

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.

وكانت صحيفة "ديلي تيليجراف"البريطانية، قد إشارت إلى أن إدارة تشيلسي الإنجليزي إستقرت على إقالة فرانك لامبارد من تدريب البلوز، بسبب سلسلة النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة على أن الإعلان الرسمي سيكون الساعات المقبلة.

وأضافت أن نجوم تشيلسي رفضوا حضور تدريبات النادي اللندني، فى حال استمرار فرانك لامبارد على رأس القيادة الفنية، وهو ما دفع مسئولي البلوز لإتخاذ قرار بإقالته ويتبقي الإعلان الرسمي.

وأكدت الصحيفة أن قرار عدم حضور اللاعبين لمران تشيلسي جاء بإخطار من مسئولي النادى اللندني، لتسهيل عملية خروج لامبارد.

ويضع تشيلسي عددا من المرشحين لخلافة فرانك لامبارد فى تدريب البلوز، على رأسهم ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وتوماس توخيل المدير الفنى السابق لباريس سان جيرمان، ورالف رانجيك مدرب لايبزيج.

فيما قالت شبكة "سكاى سبورتس"الإنجليزية، إن توماس توخيل الأقرب لتولى تدريب تشيلسي من بين المرشحين الثلاثة، بعد الإتفاق على كافة الشروط بين الطرفين.

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي يتراجع فى ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2020-2021، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 29 نقطة.