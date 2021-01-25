القوى العاملة: إبرام 456 اتفاقية عمل وتسوية استفاد منها 1.25 مليون عامل

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالى 800 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقى منها.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تلقت 44521 شكوى فردية، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.

جاء ذلك خلال عرض الوزير بيان له عن مدى تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال سعفان، تم تسوية 141 طلب تفاوض جماعى بواقع 883 جلسة تفاوض وتم ابرام 456 اتفاقية عمل جماعية، وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا.

كما تم إحالة 67 شكوى للوساطة، مضيفا، تم إحالة 49 شكوى للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالى، كما تم فض 358 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية.