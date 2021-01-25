نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير القوى العاملة للنواب: هناك شروط لتشغيل العمالة الأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الإستماع إلى بيان وزارة القوى العاملة، إن الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم، وإنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الأجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الهدف العام لتنظيم عمل الأجنبي هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، مشيرا إلى وجود شروط وإجراءات لمنح الترخيص بالعمل للأجانب، والذي يقضي بعدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

ويستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، جلساته الرقابية التى استهل بها أعمال دور الانعقاد الأول، وذلك بالاستماع إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد أحال بيان السيد القصير وزير الزراعة، الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.