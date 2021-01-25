شاهد بالصور.. لحظة بكاء الرئيس السيسي اليوم وتأثره أثناء كلمة الرائد صلاح الحسيني

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محمد سياف - ابو ظبي - رصدت بعض الصور الملتقطة اليوم لحظة بكاء السيسي وتأثره أثناء وجود في أكاديمية الشرطة، خلال الإحتفال بيوم 25 يناير ذكرى عيد الشرطة رقم 69 وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011.

لحظة بكاء السيسي اليوم وتأثره أثناء كلمة الرائد صلاح الحسيني

وعن ثورة الخامس والعشرين من يناير قال الرئيس السيسي أن الإحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى عظيمة وهي ذكرى 25 يناير والتي قادها شباب وصفها الرئيس بأنهم مخلصون، ودعا الرئيس الشباب إلى العمل وبذل الجهد الصادق من أجل هذا الوطن واستكمال التنمية والبناء وتحقيق الآمال التي يتطلع لها المصريون في مستقبل مشرق ومشرف يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأثناء عرض مسرحي قدمه أبناء شهداء الشرطة، أظهرت صوراً تلفزيونية لحظة بكاء السيسي وتأثره أثناء كلمة الرائد صلاح الحسيني والذي فقد أحد ذراعيه وهو الذراع الأيمن أثناء إنقاذه لطفل من تفجير.

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وبعث الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم برسالة عرفان وتقدير لرجال الشرطة لحفاظهم على أمن مصر واستقرارها، وقدم التحية لشهداء الوطن من قوات الشرطة الذين توفوا أثناء الملاحم الأمنية، وقال الرئيس لأبناء شهداء قوات الشرطة “مصر لن ولم تنساكم”، وفي سياق متصل فقد قام رجال الشرطة في عيدهم اليوم بتوزيع الورود على المواطنين في الشوارع، كما في الفيديو التالي.