الدفع بقطارات وعربات جديدة لتنشيط السياحة الداخلية في الأقصر وأسوان

كشفت هيئة السكة الحديد أنها دفعت بـ 8 قطارات إضافية، بداية من يوم 2 فبراير حتى 5 مارس، إضافة إلى تزويد بعض القطارات بعربات إضافية من أجل دعم وتشجيع السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان.

إضافات قطارات وعربات جديدة لتنشيط السياحة بالأقصر وأسوان

وأوضحت الهيئة أن تلك القطارات والعربات الإضافية، ستقوم من الإسكندرية والقاهرة في اتجاه المعالم السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتوفير كل سبل الراحة لركاب القطارات والتيسير عليهم ودعم تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان.

مواعيد القطارات الإضافية التي دفعت بها هيئة السكة الحديد

فيما ستضم القطارات الإضافية قطاري مكيف رقمى "1936 و1937" القاهرة ـ أسوان والعكس، وتقوم من القاهرة في تمام الساعة 6.50 مساء ليصل أسوان 6.55 صباح اليوم التالي، و يقوم من أسوان في الساعة 3 عصرًا ليصل القاهرة في تمام الساعة 3.25 عصر اليوم التالي.

وقطاري vip رقمى "2014 و2015" القاهرة ـ أسوان والعكس، بحيث تقوم من القاهرة في تمام 9 مساءًا ليصل أسوان 9.40 صباح اليوم التالي، وتقوم من أسوان 4 عصرًا ليصل القاهرة 4.20 عصر اليوم التالي.

أما قطاري روسي رقمى "1118 و1119" القاهرة ـ أسوان والعكس تقوم القاهرة 10.20 صباحا لتصل أسوان 11.5 مساء نفس اليوم وتقوم من أسوان 9.20 صباحا لتصل القاهرة 9.50 مساء نفس اليوم.

وقطاري مكيف رقم "1938 و1939"، تقوم من القاهرة 11.45 مساء لتصل أسوان 11.55 صباح اليوم التالى وتقوم من أسوان 10.30 مساء لتصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالي.

كما تم زيادة تركيب 9 قطارات تعمل بخطوط القاهرة ـ أسوان والعكس والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس بعربات إضافية.

رئيس هيئة السكة الحديد يشدد على الالتزام بقيام القطارات بمواعيدها

وطالب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بالحفاظ على قيام هذه القطارات فى مواعيدها المحددة، بجانب التأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من حيث أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد رسلان على ضرورة التزام العاملين والركاب بارتداء الكمامة حفاظًا على سلامتهم وتوفير خدمة مناسبة تليق بالركاب.

