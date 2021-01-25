الزمالك يقاطع اجتماع الجبلاية

قاطع مسئولو الزمالك اجتماع اللجنة الثلاثية، لمناقشة مشكلات التحكيم وتقنية الفيديو وتشكيل رابطة الأندية.

وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسها الأهلي وادي دجلة وبيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا مؤخرا أكد فيه دعم التحكيم وجاء نصه كالتالي: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره للنقد بشكل عام وهو ما جعل أعضاءه يتحملون بصدر رحب ما يتعرضون له يوميا من موجات وصلت إلى حد الهجوم غير المبرر في بعض الأحيان، وذلك منذ أن تولت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مسؤولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما يتعرض له التحكيم المصري لهذا الكم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة، وهذا الكم من اختلاق الأخبار والإدعاءات غير الصحيحة التي تنال الحكام المصريين.

ويهم الاتحاد المصري في هذا المقام أن يؤكد على ثقته في التحكيم المصري الذي يعد الأعرق والأفضل على مستوى القارة الأفريقية، ويمتلك ذخيرة من الحكام الأكفاء سواء من الدوليين وغير الدوليين.