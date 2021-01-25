قاطع مسئولو الزمالك اجتماع اللجنة الثلاثية، لمناقشة مشكلات التحكيم وتقنية الفيديو وتشكيل رابطة الأندية.
وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسها الأهلي وادي دجلة وبيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا مؤخرا أكد فيه دعم التحكيم وجاء نصه كالتالي: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره للنقد بشكل عام وهو ما جعل أعضاءه يتحملون بصدر رحب ما يتعرضون له يوميا من موجات وصلت إلى حد الهجوم غير المبرر في بعض الأحيان، وذلك منذ أن تولت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مسؤولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما يتعرض له التحكيم المصري لهذا الكم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة، وهذا الكم من اختلاق الأخبار والإدعاءات غير الصحيحة التي تنال الحكام المصريين.
ويهم الاتحاد المصري في هذا المقام أن يؤكد على ثقته في التحكيم المصري الذي يعد الأعرق والأفضل على مستوى القارة الأفريقية، ويمتلك ذخيرة من الحكام الأكفاء سواء من الدوليين وغير الدوليين.
وينتظر الزمالك لقاء هام أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.
ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد عشرين نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد ثلاثة عشر نقطة.
وانتهت آخر مباريات الفريق الأبيض بالتعادل السلبي أمام فريق أسوان بالجولة التاسعة، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا بشكل كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يقاطع اجتماع الجبلاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.