فيديو.. تصدي الطيار ضمن أفضل لقطات مونديال اليد

اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد، تصدي محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخبنا الوطني، أمام منتخب سلوفينيا، في بطولة كأس العالم، ضمن أفضل 5 لقطات من مباريات الأمس بالجولة الثالثة للدور الرئيسي من المونديال . واختار الاتحاد الدولي تصدي الطيار خلال اللحظات الحاسمة في مباراة مصر وسلوفينيا، قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، وعندها كانت النتيجة تقدم الفراعنة 23-22، ليعتبرها التصدي الأفضل في تلك الجولة، خاصة وأنه كان له دور كبير في حسم نتيجة اللقاء النهائية . ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو لأفضل خمس تصديات .

وشهدت المباراة تألق للحارس محمد عصام الطيار خلال المباراة، ونجاحه في التصدي لـ 7 تصويبات من أصل 22 تصويبة بنسبة نجاح بلغت 32%. كان منتخب مصر قد حجز مقعده بين الثمانية الكبار في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد تعادله مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 25-25، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد. ومن المقرر أن يلتقي منتخب الفراعنة مع نظيره الدنماركي في دور الثمانية بمونديال اليد يوم الأربعاء القادم على صالة استاد القاهرة الدولي. ونظمت لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر رحلة لمنتخبات تشيلي والسويد وروسيا المشاركون فى المونديال لزيارة أهرامات الجيزة. وعبر رؤساء البعثة واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم وأن زيارة الأهرامات كان حلما وتحقق. وأكد رؤساء البعثة على شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة. وتنظم لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم (أهرامات الجيزة) والتي تلقي اهتماما وحرصا كبيرا من كل المشاركين في البطولة لزيارتها. يأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كل وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .

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