خاص| رمضان صبحى يخطط لمؤامرة "كيديِّة" في مباراة الاهلي وبيراميدز غدًا

رمضان صبحي.أرشيفية
كشف مصدر مقرب من داخل نادي بيراميدز، أن رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي يريد أحداث فتنة في مباراة فريقة أمام الشياطين الحمر المقرر انطلاقها غدا على ملعب "الدفاع الجوي" وذلك في تمام السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
وقال المصدر المقرب أن رمضان صبحى أبلغ زملائه في الفريق انه يريد استفزاز لاعبو وجماهير النادي الأهلي، في مباراة الغد، محاولة منه للثأر والانتقام، وذلك عن طريق "الوقوف على الكرة " كما فعلها في السابق أمام الزمالك لكن بقيص الحمر.
بدأ رمضان مسيرته مع فريقه الجديد بيراميدز بمستوى مهتز بسبب الضغط الكبير الواقع عليه من قبل جماهير الاهلي، إلا أنه سرعان ما بدأ في التأقلم مع الفريق حتى وصل للتواجد ضمن هدافي الدوري المصري بعد تسع جولات من إنطلاقه برصيد أربعة أهداف.
بالرغم من الصفقات المدوية التي قام بها بيراميدز في بداية الموسم، والتي كان أبرزها التعاقد مع ثلالثي الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي، إلا أنه قد بدأ في نزيف النقاط في الجولات التسع الأولى، حيث فقد إحدى عشر نقطة من ثمان مباريات لعبها.
ويحتل الفريق الآن المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العام برصيد ثلاثة عشر نقطة، على عكس الأهلي منافسه في الجولة المقبلة، الذي يحتل صدارة الدوري برصيد عشرين نقطة.
ويستضيق فريق بيراميدز، فريق النادي الأهلي على ملعب ستاد الدفاع الجوي، مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.
حقق النادي الأهلي الفوز في آخر مبارياته على فريق المقاولون العرب، بنتيجة 3-2، بعدما قلب الطاولة، وحول تأخره لهدفين في الشوط الأول، إلى فوز بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.
على الجانب الآخر فقد بيراميدز نقطتين هامتين في صراع الدوري، بتعادله مع فريق سموحة بالجولة الماضية بنتيجة 1-1، وكان من الممكن أن يخسر الثلاث نقاط، في ظل عدم احتساب الحكم لكرة إكرامي الشهيرة في المباراة التي دخل بها المرمى.
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