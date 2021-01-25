خاص| رمضان صبحى يخطط لمؤامرة "كيديِّة" في مباراة الاهلي وبيراميدز غدًا

كشف مصدر مقرب من داخل نادي بيراميدز، أن رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي يريد أحداث فتنة في مباراة فريقة أمام الشياطين الحمر المقرر انطلاقها غدا على ملعب "الدفاع الجوي" وذلك في تمام السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وقال المصدر المقرب أن رمضان صبحى أبلغ زملائه في الفريق انه يريد استفزاز لاعبو وجماهير النادي الأهلي، في مباراة الغد، محاولة منه للثأر والانتقام، وذلك عن طريق "الوقوف على الكرة " كما فعلها في السابق أمام الزمالك لكن بقيص الحمر.

وتعرض رمضان صبحي لحملة هجوم قوية منذ رحيله في الميركاتو الصيفي خاصةً أنه رحل بطريقة مفاجئة لينتقل إلى بيراميدز وبشكل اعتبره الجمهور غير لائق.

بدأ رمضان مسيرته مع فريقه الجديد بيراميدز بمستوى مهتز بسبب الضغط الكبير الواقع عليه من قبل جماهير الاهلي، إلا أنه سرعان ما بدأ في التأقلم مع الفريق حتى وصل للتواجد ضمن هدافي الدوري المصري بعد تسع جولات من إنطلاقه برصيد أربعة أهداف.

بالرغم من الصفقات المدوية التي قام بها بيراميدز في بداية الموسم، والتي كان أبرزها التعاقد مع ثلالثي الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي، إلا أنه قد بدأ في نزيف النقاط في الجولات التسع الأولى، حيث فقد إحدى عشر نقطة من ثمان مباريات لعبها.

ويحتل الفريق الآن المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العام برصيد ثلاثة عشر نقطة، على عكس الأهلي منافسه في الجولة المقبلة، الذي يحتل صدارة الدوري برصيد عشرين نقطة.

ويستضيق فريق بيراميدز، فريق النادي الأهلي على ملعب ستاد الدفاع الجوي، مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.