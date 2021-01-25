فرج عامر يهاجم اتحاد الكرة: "محدش دعاني لإجتماع الأندية"

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، موقف ناديه من إجتماع الأندية، والذي كان مقررا إقامته اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة واختيار أعضاء رابطة الأندية، التي ستدير مسابقة الدوري الممتاز .

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": إتحاد كرة القدم لم يدعو سموحة في لقاء أندية الدوري الممتاز اليوم.

وشهد مقر الجبلاية اليوم الاثنين اجتماعا طارئاً يرأسه أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفقة بعض أندية الدورى الممتاز، لمناقشة أزمة شكاوى الأندية من الحكام، وانتخاب المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للقسم الأول، بعدما انتهت مهلة تقديم الأندية لترشيحاتها دون أن يتقدم العدد المطلوب من المرشحين، حيث تقدم النادى الإسماعيلى فقط بترشيح المستشار نصر عزام لعضوية الرابطة.

والجدير بالذكر أن شهد لقاء سموحة في الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز ثورة غضب من رئيس نادي سموحة وذلك بعد عدم إحتساب الكرة التي تمسك بيها شريف اكرامي داخل المرمي والتي تم تحليلها الخبير التحكيمي أحمد الشناوي بأن الهدف صحيحاً 100% وكيف لحكم المباراة لم يحتسب هذه الكرة ولم يلجأ للفار .

وكتب عبر حسابه الشخصي منذ أيام عقب إنتهاء اللقاء: أحمد بكر حامل الراية في مباراة سموحة وبيراميدز هو الفاعل الرئيسي للمهزلة التحكيمية التي حدثت ، راجعوا تصرفاتة خلال المباراة كيف منع انفراد كيف لغي هدف رآة بعينة ويعلم انة هدف صحيح . ولماذا فعل ذلك ،؟ ومن اجل من ؟واين دور وائل فرحان حكم الڤار ؟؟ ؟

وتابع قائلاً: الشعور بالظلم مرير جدا.. حرام ان تظلم واعتقد ان من يظلمك هو في الحقيقة قاتل (حامل الراية احمد بكر) لأنه قتل طموحكً وقتل روح التفوق والجتهاد داخلك وذبحك بدم بارد وهذا ما اشعر بة كمسئول عن نادي سموحة وما حدث معنا في مباراة سموحة بيراميدز في كرة القدم اليوم علي استاد الاسكندرية في عز الضهر ، هل نقبل ان تتحدث ثلاث قنوات رياضية اوربية احدهم اهم قناة رياضية يونانيةً عن فضيحة التحكيمً التي حدثت علي ارض استاد الاسكندرية في مبارة سموحة وبيراميدز اليوم ويتحدث عن هدف سموحة في مرمي بيراميدز الذي تغاضي عنة حكم المباراة بسبب طناش حامل الراية احمد بكر الفاعل الرييسي لهذة المهزلةًالتحكيمية ( ربنا يأتية بعملة ويحاسبة علي افعالة ) ويقول المذيع صدق او لاتصدق هذة الكرة لمً تحتسب هدف في الدوري المصري، في الوقت اللي العالم بيحترمنا وبينكلم علي اننا بنينا بلدنا ونهضنا بيها وحميناها ورفضنا الارهاب وأصبحنا دولة تشرف ، تنال منا عذة الفضيحة الرياضية الغير مسبوقة.

