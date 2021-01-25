وزير الرياضة يحضر مباريات مونديال اليد اليوم بإستاد القاهرة

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة اليوم الاثنين مباريات ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجارى .

ومن المقرر أن يحضر وزير الرياضة المباريات التي تقام بصالة ستاد القاهرة اليوم ، وهى مواجهات المجموعة الثانية بين كل من اليابان و البحرين ، في الرابعة والنصف مساءا ، و ويليها مباراة الأرجنتين وقطر، في السابعة مساءا ، ثم لقاء الدنمارك وكرواتيا .

ووفقا لنظام البطولة ، فمن المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة مع قطر بعد غد الأربعاء في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة ، بعد أن تأهل المنتخب المصرى بالوقوع في المركز الثانى بمجموعته ، بعد التعادل مع سلوفينيا في ختا الدور النهائي بمباريات المجموعة الرابعة .

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الرجولي للاعبى المنتخب الوطني لكرة اليد فى مباراتهم أمام منتخب سلوفينيا ضمن الجولة الختامية للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.

وهنأ الوزير المنتخب الوطني لكرة اليد بعد التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25، والتأهل إلى دور الثمانية بمونديال العالم، بعد تقديم أداء رائع بالمباراة، العودة بعد التأخر بأربعة أهداف في الشوط الأول للتعادل بالمباراة والتأهل بسبع نقاط لدور الثمانية.

وتقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الختامية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021 " والتى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وتشهد المنافسات مواجهات حاسمة بين كلا من، البرازيل مع أوروجواى و إسبانيا مع المجر وبولندا مع ألمانيا على صعيد المجموعة الأولى، فيما يلتقى البحرين مع اليابان و الأجنتين مع قطر و الدنمارك كع كرواتيا بالمجموعة الثانية.