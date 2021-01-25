تعرف على أهم قرارات اجتماع ثلاثي "الجبلاية" مع أندية الممتاز

الجبلاية.أرشيفية
انتهى اجتماع اللجنة الثلاثية الملكفة بإدارة اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز، على عدة توصيات هامة، أبرزها تأجيل تشكيل الرابطة مع ضرورة إيجاد بديل في حالة إيقاف العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد اجتمعت اليوم برؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز، حيث استمعوا لشرح واف عن أوضاع المسابقة التي تهم الأندية المشاركة في المسابقة، حيث أكد أحمد مجاهد أن اتحاد الكرة يتمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو، إلا أن عدم وجود سوى 4 سيارات للفار أجبرتنا على اقامة مباريات كل جولة على ثلاثة أيام، فيما أشار إلى القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود إصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها حسب الظروف الجديدة ، وليس استمرار تأجيل مبارياتها، حيث أن اللاعب المصاب يحتاج إلى أكثر من شهر للعودة إلى الملاعب.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد الإرسال رسميا للأندية بمقترح جديد لتعديل بند الجدارة الرياضية في لائحة المسابقات، بعد أن لمس أن هناك ظلما قد يقع على بعض الأندية في حالة تطبيقه بالصياغة الحالية.
وفيما يتعلق بمسابقات الناشئين قال رئيس الاتحاد أن الاتحاد في انتظار قرار لجنة الأزمات بهذا الخصوص بعد رفع أمر كيفية الحفاظ على أبنائنا لوزارة الشباب والرياضة.
وكان أبرز الحاضرين لاجتماع اليوم بيراميدز، والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، فيما تخلف الزمالك عن حضور الاجتماع، واعتذر طارق قنديل ممثل النادي الأهلي، عن استكمال الاجتماع، بحجة ذهابه لاجتماع آخر بالقلعة الحمراء.
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