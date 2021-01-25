أمراض خطيرة ناتجة عن نقص فيتامين ك.. تعرف عليها

نشرت مجلة "ذا ليست" البريطانية فوائد فيتامين "ك"، والمصادر الغذائية المتوفرة به، وكيف تحصل عليه في نظامك الغذائي.

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فوائد فيتامين "ك"

فيتامين ك يساعد في التئام الجروح

. حين تصاب بخدش أو بجرح أو كدمة لبعض البروتينات في الدم، والتي تعتمد على فيتامين K لتعمل بشكل صحيح تتسبب في تخثر الدم، أو تجلطه، لوقف النزيف.

. يساعد فيتامين ك في تحويل الدم من سائل إلى قوام لزج يشبه الهلام ثم يتصلب ويتحول إلى قشرة، بدون تخثر الدم، حيث أن أي إصابة قد تسبب لك النزيف حتى الموت.

. يواجه بعض المصابين بأمراض الدم مثل الهيموفيليا، والأشخاص الذين يتناولون مخففات الدم، صعوبة في تخثر الدم، ومن المهم وقتها الحفاظ على كمية كافية ومستقرة من فيتامين ك، وينصح بأن يتم توفير الفيتامين من خلال نظامك الغذائي مقابل المكملات.

فوائد فيتامين ك على صحة العظام

تموت الخلايا العظمية باستمرار ويتم استبدالها، مثلها مثل أي عضو وأنسجة بالجسم، ويلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في عملية دوران تلك الخلايا، مما يعزز دورة نمو الخلايا واستبدالها الذي يحافظ على قوة عظامك ويبقيها مقاومة للكسر.

فيتامين ك يقلل من خطر كسر العظام للسيدات بعد انتهاء الطمث

يذكر أن هناك دراسة طبية تم نشرها عام 2009 في مجلة PLoS Medicine، أن فيتامين"ك" يقلل من احتمالية كسر العظام لدى السيدات ممن انقطع عنهم الطمث.

وتمت الدراسة على 440 سيدة، حيث تناول نصف المشاركات خمسة ملليجرام من فيتامين K يوميًا لمدة أربع سنوات ، بينما تناول النصف الآخر علاجًا وهميًا، ليثبت الفيتامين فاعليته مع السيدات اللاتي تلقوه.

مكملات فيتامين ك

لابد عليك أن تجري فحص "الدم" حتى يوضح لك إذا كان لديك نقص فيتامين ك أم لا، واستشر طبيبك بعد ذلك، حتى لا تحصل على مكملات غذائية أنت بغير حاجة لها.

نقص فيتامين ك لدى البالغين

قليلًا ما يواجه البالغين نقص فيتامين ك، ولكن يمكن أن يصاب به الأفراد ممن يعانون من بعض الأمراض منها: مرض الكبد، وداء كرون، أو الداء البطني، أو الذين خضعوا لجراحة السمنة من قبل.

يذكر أن فيتامين "ك"، يحتوي على فوائد صحية عديدة ومن الضروري أن يهتم الفرد بمعرفة نسبته حتى يتمكن من الحفاظ على صحته والوقاية من الأمراض الناتجة عن انخفاضه في جسم الإنسان.