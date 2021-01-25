صور.. أمن القاهرة يوزع الورود على المواطنين فى عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - وشملت تلك الهدايا ورود وشيكولاتة ولعب أطفال وبعض المستلزمات المدرسية من "مساطر وأقلام وكراسات وبلوك نوت". كما شملت الهدايا أكواب تحمل شعارات عيد الشرطة التاسع والستون وكمامات ومعقمات ومطهرات للأيدى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمطويات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا وأخرى تشمل إرشادات مرورية وإرشادات للوقاية من أخطار الحريق فى إطار الدور المجتمعى والإرشادى لجهاز الشرطة وقد عبر المواطنين عن سعادتهم وقدموا التهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم، مؤكدين التلاحم والترابط الكبير بين الشرطة والمواطنين.

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