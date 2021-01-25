قدموا أرواحهم فى سبيل الوطن.. نائب بالشيوخ يهنئ الداخلية بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لشؤون قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشعب المصرى بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ69، مؤكدا دور رجال الشرطة الوطنى من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.





وأضاف فهمى، فى بيان له اليوم، أن الشعب يقدر تضحيات الشرطة المصرية فى مكافحة الإرهاب والجريمة فى وقت واحد، مشيرا إلى أنهم العين الساهرة وقدموا أرواحهم فى سبيل الوطن ضد أعدائه. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أننا لن ننسى شهداء الشرطة والجيش وكل من قدم روحه فى سبيل رفعة الوطن العزيز، داعيا جميع أفراد الشعب إلى ضرورة مساندة الجهود الكبيرة التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى حروبهم المستمرة ضد الجماعات الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى والدمار فى البلاد.

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