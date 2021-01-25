البرلمان يحيل بيان القوى العاملة للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه سيرسل الرد على ملاحظات الأعضاء مكتوبة يوم الأحد المقبل.

وشهدت الجلسة بعض الملاحظات على بيان الوزير، وتركزت فى أهمية المطالبة بالاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة.

ووجه عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالا لوزير القوى العاملة، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبا بالكشف عما دار فى المفاوضات معهم، خصوصا بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العامة.