أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أن المستشار الجليل أحمد محمد طلبة، رئيس الاستئناف، رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أرسل إليه خطابًا بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7 /2 /2021.
من جانبه، صرح عضو مجلس نقابة المحامين، أمين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية الأستاذ صلاح سليمان، بأن اللجنة تبدأ تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقا للنموذج المعد، ابتداءً من السبت المقبل الموافق 30 يناير الجاري.
وأوضح «سليمان»، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة للتوكيل، مضيفا «ينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أية توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ».
وذكر عضو مجلس النقابة، أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجائي عطية: إجراء انتخابات جنوب الجيزة الابتدائية داخل غرف المحامين بالمحكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.