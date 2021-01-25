الزراعة: انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات في مصر خلال 2020

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن اللجنة أعدت تقريرا بنشاطها خلال العام الماضى 2020 وكشف عن انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات في مصر من 17% إلى 14% سنويًا.

وجاء فى التقرير المقدم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن حصاد 2020:



أولا: أنه فى إطار عمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تم اتباع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أي من المرجعيات العالمية، تشجيع المبيدات الحيوية صديقة البيئة، حظر أو تقييد استخدام المبيدات شديدة السمية، رفع مستوى الوعي العام عن الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات من خلال البرامج التدريبية التوعوية ، التوسع في تأهيل واعتماد مطبقي المبيدات في ظل الممارسات الزراعية الجيدة ، تشديد الرقابة على تداول واستخدام المبيدات مما ادى إلى انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات في مصر من 17% إلى 14% سنويًا.

وأكد التقرير، أنه يتم التوسع في تنفيذ الخطة الوطنية لرصد وتقصي مستويات متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية ، إصدار كتاب التوصيات الفنية المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية سنويًا وغيره من الإصدارات بهدف زيادة الوعي العام.

وتابع التقرير، أن عدد مستحضرات المبيدات المسجلة في مصر1870، عدد المواد الفعالة لهذه المستحضرات 260 ، عدد المواد الفعالة الأكثر أمانًا وفعالية 247 (بنسبة 95.00% من إجمالي المواد الفعالة المسجلة) ، عدد مصانع المبيدات المرخصة 38 ، عدد الشركات المحلية 180شركة، عدد الدول التي يتم استيراد المبيدات منها23.

ثالثًا: أعمال الرقابة على المبيدات، تم تأهيل 80 مهندس زراعي من قبل مديريات الزراعة ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة وحسن السير والسلوك للعمل كمفتشي رقابة كمرحلة اولي في كل محافظة من محافظات الجمهورية المختلفة من خلال تنفيذ عدة برامج تأهيلية تطبيقية علي أعمال الرقابة علي المبيدات، وذلك لتدعيم جهاز الرقابة على المبيدات بهدف ضبط سوق تداول المبيدات.

وأكد التقرير، أنه يوجد تنسيق كامل بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات مع شرطة البيئة والمسطحات لضبط الأسواق، وفيما يلي بيان بإنجازات جهاز الرقابة على المبيدات في مختلف محافظات الجمهورية خلال عام 2020:

-‏عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات 11881 (بمعدل 1000 محل شهريًا)، العبوات المضبوطة من المبيدات مختلفة الأحجام 339851، ‏كميات المبيدات المضبوطة بالطن169.925، عدد المحاضر التي تم عرضها على النيابة العامة 535.

‏رابعًا: الخطة المستقبلية للنهوض بأعمال الرقابة على المبيدات.

فيما يخص جهاز الرقابة على المبيدات، تم زيادة عدد أفراد مفتشي الرقابة على المبيدات بجميع محافظات الجمهورية من خلال العاملين المتواجدين بمديريات الزراعة المختلفة سواء بالندب أو النقل، وتأهيلهم للعمل كمفتشي رقابة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التأهيلية التطبيقية لهذا الغرض.

منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة على المبيدات لتسهيل أداء مهامهم، توفير السيارات ومستلزمات التشغيل من وقود وخلافه لرفع كفاءة الجهاز الرقابي ، العمل على تغليظ العقوبات للمخالفين بالغرامة الكبيرة أو الحبس أو كلا العقوبتين.

فيما يخص ترشيد استهلاك المبيدات، تخفيض كميات المبيدات المسموح باستيرادها في حالة ثبوت ارتفاع قيم متبقياتها في المحاصيل التي تؤكل طازجة (الخضر والفاكهة) تبعًا للتقارير الشهرية التي ترد من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات ، تشجيع تسجيل المبيدات الحيوية من خلال تخفيض متطلبات التسجيل لهذه المبيدات.

تقوم اللجنة بالتوسع في تسجيل المبيدات الحديثة التي تحتوي على مواد فعالة بتركيزات منخفضة ومعدلات استخدام منخفضة ، وضع خطة طويلة المدى لخفض استخدام مبيدات الآفات عالية الخطورة والتقليدية بنسبة 50% بحلول عام 2030 ، التوسع في مراقبة الأسواق المحلية لتقصي مستويات متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة وفقًا للخطة الوطنية في هذا الخصوص.