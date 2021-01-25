نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القومي للإعاقة" يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق ؛ وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٦٩ لعيد الشرطة المصرية الذي يوافق ٢٥ يناير من كل عام، وهي الذكرى التي أثبت فيها رجال الشرطة أنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم فداءً لهذا الوطن.

من جانبه أشاد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتضحيات رجال الشرطة العظيمة، الذين دومًا ما يقدمون كل غالي ونفيس من أجل سلامة مصر والمصريين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا وشعبها وجيشها ورجال شرطتها ويوفقهم لما فيه صالح العباد والبلاد.

في ذات السياق أكد "المشرف العام" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن رجال الشرطة المصرية يمثلون خط الدفاع الرئيسي في حماية الأمن الداخلي للوطن، نظرًا لدورهم الهام في دحر الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، هذا إلى جانب الأدوار المجتمعية والإنسانية التي يقومون بها في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.