مجلس طب دمياط يوجه الشكر لقيادات الأزهر لدعمهم في سد العجز بالمستشفيات

أحمد جودة - القاهرة - ناقش مجلس كلية طب بنين الأزهر بدمياط برئاسة الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية خطة سير العمل بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ووجه مجلس الكلية الشكر لقيادات مؤسسة الأزهر جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا؛ لجهودهم المخلصة في إطار تعيين أطباء جدد بقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ سدًّا للعجز، وتلببة للاحتياجات.

وناقش مجلس الكلية خلال اجتماعه بحضور كل من: الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنات، والدكتور محمد عبد العال، وكيل كلية طب البنات، والدكتور عصام طمان، وكيل كلية طب بنين للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم الصياد، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، إضافة إلى رؤساء الأقسام الأكاديمية، والإكلينيكية؛ نتائج زيارة أعضاء فريق هيئة ضمان الجودة والاعتماد، في إطار سعي الكلية للحصول على شهادة الاعتماد.

وشدد مجلس الكلية على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا في مختلف أقسام المستشفى، أضافة إلى القاعات الدراسية، وتطهيرها وتعقيمها بشكل دائم ومستمر بالتزامن مع انعقاد استكمال امتحانات الفرقة السادسة بكلية الطب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط.