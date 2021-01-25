نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني لوزير القوى العاملة: ما خطة الوزارة لتأهيل الوظائف المستحدثة في ظل كورونا؟ في المقال التالي
وتساءل "منصور" خلال كلمته بالجلسة العامة، عن تعويضات العمال المتضررين من غلق المصانع ؟ مشيرا إلي أن وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، أفاد أنه جارى التنسيق مع وزارة القوى العاملة لضخ تعويضات سخية.
كما تساءل النائب عن خطة الوزارة لتدريب وتاهيل الوظائف المستحدثة لسوق العمل حاليًا ولا سيما فى ظل جائحة فيروس كورونا ؟ وهل يوجد حصر أو تصور لهذا الامر؟
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ٧٤ % من العاملين بأجر من الفقراء وليس لديهم عقودًا مكتوبة و٥٥ % منهم ليس لديهم عقود عمل.
وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، اليوم الإثنين، حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارته أمام البرلمان.
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.