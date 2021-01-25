نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني لوزير القوى العاملة: ما خطة الوزارة لتأهيل الوظائف المستحدثة في ظل كورونا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدة اسئلة لوزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، اليوم الإثنين.

وتساءل "منصور" خلال كلمته بالجلسة العامة، عن تعويضات العمال المتضررين من غلق المصانع ؟ مشيرا إلي أن وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، أفاد أنه جارى التنسيق مع وزارة القوى العاملة لضخ تعويضات سخية.



كما تساءل النائب عن خطة الوزارة لتدريب وتاهيل الوظائف المستحدثة لسوق العمل حاليًا ولا سيما فى ظل جائحة فيروس كورونا ؟ وهل يوجد حصر أو تصور لهذا الامر؟