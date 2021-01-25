Godzilla vs Kong يتصدر "التريند" ويخطف الأنظار بأحداثه الخيالية "فيديو"

Godzilla vs Kong تصدر التريللر الرسمي للفيلم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي جعل العديد من محبي الأفلام الخيالية التي يدخل ضمنها عنصر الأكشن ليبحثون عن الفيلم لمعرفة موعد عرضه وتفاصيل كثيرة سنعرضها لك خلال السطور التالية.

Godzilla vs Kong

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs Kong، التريللر الرسمي للفيلم وذلك بعد تعديل توقيت عرض الفيلم في 26 مارس المقبل بدلاً من مايو على منصة HBO Max، كجزء من صفقة غير مسبوقة مع Warner Bros، تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.

وكانت قد أعلنت شركة "Legendary Pictures"، أنها ستنتج جزءًا جديدًا من فيلم "Godzill"، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم بعنوان Godzilla vs King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، وسيطرح بدور العرض السينمائية الأمريكية 2020.

سلسلة أفلام Godzilla

طرح أحد أجزاء هذه السلسلة بعنوان "Godzilla: King of the Monsters" قبل عامين، ودارت أحداث الفيلم حول تتبع الجهود الحثيثة التي تقوم بها إحدى الجمعيات السرية المعنية بالحيوانات "مونارك" حينما تتواجه وجهًا لوجه مجموعة من الوحوش الضخمة بما فيهم الديناصور الهائل جودزيلا الذي يواجه كينج جيدروا ذو الرءوس الثلاث، مما يترك البشرية أمام مصير مجهول.

Godzilla تصدر إيرادات الشباك الأمريكى فى أول أسبوع عرض له، حيث حقق 93 مليون دولار، والفيلم قامت ببطولته أرون تايلور جونسون، كين واتانبى، إليزابيث أولسن وجولييت بينوشيه، مع ديفيد ستراثيرن وبريان كرانستون، وتعد أفلام جودزيلا من الأفلام الخيالية التى جذبت العديد من المشاهدين كبار وصغار، سواء كانت أفلاما سينمائية أو مغامرات كارتونية.