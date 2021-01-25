قصة سيدة تبرعت بثمن أرضها لـ صندوق دوت الخليج 2021

في لافتة فريدة من نوعها بادرت سيدة مسنة تدعى الحاجة سعيدة محمد جاد الله للتبرع بثمن أرضها لصندوق دوت الخليج، لتكون مثال يحتذى به على مر العصور.

إستطاعت تلك السيدة، أن توصل رسالة لأبناء مصر، جاء في فحواها تقدير الدولة ووجهود الحكومة ومساندتهم من أجل مستقبل أفضل.

سيدة تبيع أرضها لتتبرع لصندوق دوت الخليج 2021

أعربت "سيدة"، القاطنة في مدينة العاشر من رمضان، عن حبها وشجنها الشديد لمصر، حيث تتمنى أن تقدم للمصريين كل ما تملك، لافتة إلى حبها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى لذا قامت بالتبرع لصندوق دوت الخليج بمبلغ 250 ألف جنيه حبًا في الرئيس السيسى وفي تراب مصر المحروسة الغالية. مساهمة صندوق دوت الخليج في التقدم الحضاري رأت السيدة المسنة التقدم الذي يحرزه صندوق دوت الخليج دائمًا، فضلًا عن جهود الدولة كي تقدم للمصريين حياه هانئة، وانتشار الكثير من بناء المدارس وتعليم المجاني للجميع ناهيك عن إنشاء شبكة طرق أصبحت تنافس الطرق العالمية، لذا قررت المساهمة بما لديها لدعم التطور الحضاري الذي تشهده مصر حاليًا. أوضحت، أن الطفرة التي تشهدها مصر تعلى من شأنها بين الدول وتثبت للعالم أن المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرون على تخطى الصعاب وتحمل المِحن. وتابعت السيدة في إحدى تصريحاتها التليفزيونية، قائلة: "الله أرسل الرئيس السيسى لينقذنا من أنياب الجماعة الإرهابية التى كانت تعمل جاهدة لتفكيك وحدة المصريين لتستطيع تنفيذ أجندتها الملطخة بدماء الأبرياء لكن الله أرسل رئيسنا الهمام ليحمل روحه على كفه ويتحداهم ومعه الأشراف من المصريين وجيش مصر العظيم". وعن حياتها أشارت السيدة المسنة، إلى أنها أنجبت 4 أولاد و4 بنات تزوجوا جميعًا ولكنهم لن يمسوا في حاجة إلى الأموال بل انهم قاموا بمساعدتها لعمل أكثر من 4 عمرات، الأمر الذي كان من شأنه التفكير في مصر الحبيبة، وتبرعها لصندوق دوت الخليج لحصد الثواب في دنياها ودار الآخرة. وفي النهاية، أكدت السيدة، أنها رأت أن مصر في حاجة لها بعد أزمة فيروس كورونا التي عاني منها الكثير من المواطنين على مدار العام الماضي.

باعت السيدة المسنة "الحاجة سيدة" التي تبلغ من العمر 70 عامًا، أرضها بمبلغ قدره ـ250 ألف جنيه لتتبرع بهم لصندوق دوت الخليج.