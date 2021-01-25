تاكيدًا لـ دوت الخليج.. نجم الأهلي يؤكد نية رمضان صبحى فى مباراة بيراميدز والأهلي

أكد أحمد فوزي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، ما نشره موقع دوت الخليج من مصادره الخاصة، أن رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز يفكر في الوقوف على الكرة بمباراة الأهلي المحدد لها في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وكتب حارس الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رمضان عاوز يقف على الكرة في مباراتنا غدا.. طب ما يقف إيه الطموح في كدة يعني؟.. هل عقليتنا كجمهور تخلينا نتضايق مثلا.. يا حبيبي إحنا غير أي حد.. أقف ع الكورة والنبي وياريت كمان تاخدها معاك وأنت مروح.. نصيحة أخيرة.. اللي يقف على الكرة هتوقعه واللي يشيلها فوق رأسه تشيله وتجيبله الطموح كمان.
وكان موقع دوت الخليج قد قال صباح اليوم الاثنين على موقعه الإلكتروني، أن رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي ينوي القيام بشئ في مباراة فريقه أمام الشياطين الحمر المقرر انطلاقها غدا على ملعب "الدفاع الجوي" وذلك في تمام السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.
وأكد المصدر المقرب، أن رمضان صبحى أبلغ زملائه في الفريق انه يريد استفزاز لاعبو وجماهير النادي الأهلي، في مباراة الغد، محاولة منه للثأر والانتقام، وذلك عن طريق "الوقوف على الكرة " كما فعلها في السابق أمام الزمالك لكن بقيص الحمر.
وتعرض رمضان صبحي لحملة هجوم قوية منذ رحيله في الميركاتو الصيفي خاصةً أنه رحل بطريقة مفاجئة لينتقل إلى بيراميدز وبشكل اعتبره الجمهور غير لائق.
ويدخل النادي الأهلي، مباراة بيراميدز برصيد 20 نقطة في صدارة بطولة الدوري المصري بفارق الأهداف عن غريمه الزمالك.
وفي نفس السياق، أستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، على الدخول في مواجهة بيراميدز بإجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراته المقبلة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.ويأتي على رأس التغييرات في تشكيل الأهلي خلال مباراة بيراميدز المقررة غدا الثلاثاء، هي عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، على حساب علي لطفي، الذي ظهر في تشكيل الفريق أمام ذئاب الجبل في الجولة الماضية، بسبب إيقاف محمد الشناوي على خلفية مشادته مع محمد سلامة حكم مباراة البنك الأهلي.
والجدير بالذكر أن أبرز هذه التغييرات التي ستدخل على تشكيل المارد الأحمر خلال مباراة بيراميدز المقررة غدا الثلاثاء، هي عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، على حساب علي لطفي، الذي ظهر في تشكيل الفريق أمام ذئاب الجبل في الجولة الماضية، بسبب إيقاف محمد الشناوي على خلفية مشادته مع محمد سلامة حكم مباراة البنك الأهلي.
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