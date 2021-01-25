حسام العمدة: الشرطة سطرت ملحمة تاريخية.. ودورهم فى حفظ الأمن والنظام عظيم

أثنى عضو مجلس النواب، حسام العمدة، بالدور الوطنى الكبير الذى تقوم به قوات الشرطة المصرية، الذين يبذلون أرواحهم من أجل حفظ الأمن والاستقرار فى الوطن، كما أشار إلى ملحمة الشرطة التى سطرتها عندما تصدوا إلى قوات الاحتلال عام 1952.

وأكد عضو مجلس النواب، حسام العمدة أنهم سطروا ملحمة وطنية سيذكرها التاريخ دائما فى الصفحات المشرقة، متابعا:" لن ننسى ما قام به رجال الشرطة ودورهم العظيم فى الحفاظ على الوطن من محاولة الاختطاف التي قامت بها الجماعات المارقة، التي كانت تدبر وتخطط من أجل إسقاط الوطن، مقدما تحية شكر واعزاز لرجال الشرطة فى الذكرى 69 لعيد الشرطة".

حسام العمدة يشيد بدور رجال الشرطة فى حفظ الأمن الداخلى

وأضاف عضو مجلس النواب، حسام العمدة، أنه بجانب دور القوات المسلحة فى الحفاظ على الحدود وحفظ الأمن والامان، يأتى دور رجال الشرطة العظيم فى حفظ الأمن الداخلى، وتعرضوا للكثير من المؤامرات وواجهوا الموت بصدور رحبة، فهم يحملون أرواحهم على أيديهم من أجل رفعة وحماية وحفظ الأمن والأمان والاستقرار، وكان لهم دور عظيم خلال هذه الفترة والجميع شاهد على ذلك، فلا يوجد بيت فى مصر نجد به شهيد أو مصاب والجميع فخور بما قام به من تضحيات لحماية أمن وأمان المواطنين ورفعة الوطن والحفاظ على كل ذرة تراب غالية من أرض الوطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب المصرى كله حريص طوال الوقت على تقديم كل الدعم والمساندة لرجال الشرطة العظام، ولن ينسى أحد دورهم الكبير، ولعل ما يتم من قبل الدولة حيال تكريم أسر الشهداء أقل واجب يقدم لهؤلاء الرجال العظام، مطالبا أن يكون هناك العديد من الأعمال التي تلقي الضوء على هذه البطولات العظيمة حتى لا ينساها أحد على مدار التاريخ.