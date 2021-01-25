إمبابي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" نقلًا عن ESPN إن مبابي لا يمانع الانتقال إلى ملعب آنفيلد في حال قدم النادي الإنجليزي عرضًا لضمه.
قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قد لا يمانع الانتقال إلى صفوف ليفربول في حالة قدم النادي الإنجليزي عرضًا.
ويرتبط البالغ من العمر 22 عامًا بعقد مع ناديه الفرنسي ينتهي بنهاية يونيو 2022.
وارتبط مبابي بالرحيل عن ملعب الأمراء خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام من جانب ناديي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.
وانتقل مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان مطلع موسم 17/18 على سبيل الإعارة قادمًا من موناكو قبل أن يفعل النادي الباريسي بند شراء اللاعب مع بداية موسم 18/19.
وتألق إمبابي في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة، بالجولة الواحدة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الفرنسي موسم 2020-2021.
وفاز باريس سان جيرمان في تلك المباراة على نظيره مونبلييه بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، سجل إمبابي هدفين في الدقائق "63،34"، كما سجل نيمار هدف في الدقيقة 60، وماورو إيكاردي بالدقيقة 61.
وتنتظر باريس سان جيرمان مواجهة أمام فريق لوريان بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري، يوم الأحد المقبل الموافق 31 يناير.
ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد خمسة وأربعين نقطة، وهو نفس رصيد فريق ليل صاحب الوصافة، ولكن تصدر الباريسي بفارق الأهداف.
وتنتظر باريس سان جيرمان مواجهة من العيار الثقيل أمام فريق برشلونة الأسباني بدور السادس عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021.
وكان سان جيرمان قد صعد أولا من المجموعة الثامنة التي جمعته مع كل من لايبزج ومانشستر يونايتد وإسطنبول باشاكشهير.
يذكر أن باريس سان جيرمان هو وصيف آخر نسخة من دوري الأبطال والتي فاز بها البايرن بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.
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