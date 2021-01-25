إمبابي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" نقلًا عن ESPN إن مبابي لا يمانع الانتقال إلى ملعب آنفيلد في حال قدم النادي الإنجليزي عرضًا لضمه.

في الوقت ذاته تساءلت الصحيفة حول ما إذا كان الوضع المادي في ليفربول سيسمح بتقديم عرضًا للفرنسي الشاب.

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قد لا يمانع الانتقال إلى صفوف ليفربول في حالة قدم النادي الإنجليزي عرضًا.

ويرتبط البالغ من العمر 22 عامًا بعقد مع ناديه الفرنسي ينتهي بنهاية يونيو 2022.

وارتبط مبابي بالرحيل عن ملعب الأمراء خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام من جانب ناديي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.