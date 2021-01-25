قرار جديد من مجلس الدولة في قضية منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام للمرافعة بجلسة 28 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى بمنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.
وفي وقت سابق، أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.
يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في وقت سابق تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضي منصور من الفضائيات.
ذكرت الدعوى، أن مرتضي منصور، أعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.
وكان مرتضى منصور قد وجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء ولاعبي الفريق، بعد التعادل أمام أسوان في الدوري.
ونشر مرتضي منصور، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، تحدث من خلاله عن أداء لاعبي الزمالك أمام فريق أسوان، مدعما الفريق في الفترة المقبلة.
وقال "منصور" لجماهير الزمالك: "لا تقلقوا بعد تعادل الفريق مع أسوان، لدينا لاعبين رجالة وفريق محترم ولاعبين خبرات، قادرين على التعويض واستعادة الانتصارات".
وأضاف: "الزمالك سيفوز ويخسر ويتعادل، على مدار الدوري، ولكن لابد من الدعم التام للاعبين من الجماهير".
وكان الزمالك قد تعادل، مع نظيره فريق أسوان، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
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