قرار جديد من مجلس الدولة في قضية منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام للمرافعة بجلسة 28 فبراير المقبل.

وطالبت الدعوى بمنع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.

وفي وقت سابق، أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في وقت سابق تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضي منصور من الفضائيات.

ذكرت الدعوى، أن مرتضي منصور، أعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.

وكان مرتضى منصور قد وجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء ولاعبي الفريق، بعد التعادل أمام أسوان في الدوري.

ونشر مرتضي منصور، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، تحدث من خلاله عن أداء لاعبي الزمالك أمام فريق أسوان، مدعما الفريق في الفترة المقبلة.

وقال "منصور" لجماهير الزمالك: "لا تقلقوا بعد تعادل الفريق مع أسوان، لدينا لاعبين رجالة وفريق محترم ولاعبين خبرات، قادرين على التعويض واستعادة الانتصارات".

وأضاف: "الزمالك سيفوز ويخسر ويتعادل، على مدار الدوري، ولكن لابد من الدعم التام للاعبين من الجماهير".

وكان الزمالك قد تعادل، مع نظيره فريق أسوان، سلبيًا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

