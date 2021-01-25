إحالة بيان القوي العاملة للجان المعنية..ونائب للوزير:" التدريب حبر علي ورق"

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة، للجان المختصة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه سيرسل الرد على ملاحظات الأعضاء مكتوبة يوم الأحد المقبل.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير القوي العاملة

وشهدت الجلسة بعض الملاحظات على بيان الوزير، وتركزت في أهمية المطالبة بالاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة.

ووجه عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالا لوزير القوى العاملة، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبا بالكشف عما دار في المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العامة.

إنتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشيرا إلى أن أغلب ما جاء به غير موجود على أرض الواقع.

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ووجه قرقر فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس للتعقيب على بيان الوزير، سؤلا للوزير، هل يعقل لما شاب يشتغل شهر ولا شهرين يتم خروجه من كشوف الوزارة؟، مؤكدا ان أزمة البطالة يعانى منها كل بيت مصرى.

وقال، للأسف "ملتقيات التوظيف" التى تنظمها الوزارة تحولت لدعايا للشركات المشاركة فيها أكثر من توفير فرص العمل، موضحا ان عدد كبير من الشباب تترك العمل بعد فترة بسيطة جدا بالإضافة إلى ان المرتبات غير مناسبة إطلاقاعلى عكس ما يعلنه الوزير فى بيانات صحفية.

وتساءل، أين خطة الوزارة من ملف التدريب من أجل التشغيل؟ متابعا، مجرد "حبر على ورق" والدليل هو تراجع الإقبال على العمالة المصرية في الخارج بسبب عدم مواكبة العمالة للتدريب.

وأضاف، للأسف أغلب العمالة المصرية بتاعتنا في الخارج بيشتغلوا في مهن متواضعة في الزراعة والبناء وغيرها، وعمالة جنوب شرق آسيا أخدت مكانها.

ووجه وكيل لجنة النقل بالبرلمان، سؤلا للوزير عن دور مفتشين العمل؟ وقال،:"مفتشين العمل مش بيلاقوا عربية يروحوا ييها يشوفوا شغلهم فبيكلموا أصحاب المصانع أو الشركات علشان يبعتله عربية تاخده.. هل سيادتك تتوقع ان المفتش اللي راح بعربية صاحب المصنع يقدر يكتب حاجة ضده؟"

وتابع، أيضا "العمالة غير المنتظمة" التى لولا تدخل القيادة السياسية لكانت فى وضع سئ جدا،.. ياريت الوزير يقولنا صندوق الطوارئ في الوزارة فيه كام مليون؟.. وبيصرف الفلوس دي على إيه؟

وطالب بخطة واضحة للتدريب من أجل التشغيل وكذلك تقديم الدعم اللازم لمفتشي العمل، خصوصا وإن الغرامات اللي بيتم تطيبقها على اصحاب العمل المخالفين ليست قليلة.

كما طالب بالتنسيق مع الوزارات المعنية لخدمة العمالة غير المنتظمة والتى تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل في مصر.

وحرص النائب وحيد قرقر، على توجيه التهنئة للشرطة المصرية وشهداء الشرطة فى عيد الشرطة