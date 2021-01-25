سؤال برلماني لوزير الزراعة بشأن خطة السياسة الزاعية في مصر

وجهت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ، سؤالاً لوزير الزراعه السيد القصير، بشأن خطة السياسة الزراعية في مصر ، مشيرة إلى أنه ليس هناك سياسة زراعية في مصر منذ فترة طويلة ، ولا يستطيع المزارع فعل شئ ولم نستطيع تحديد أماكن معينه لزراعة محاصيل معينة.

كما تساءلت "عبدالناصر" عن خطة الزراعة في محافظة الوادي الجديد ، مشيرة إلى أنها تمثل ثلث مساحة مصر ، وتعتبر تاريخياً سلة الغذاء للعالم كله، فكيف لايتم الزراعة فيه؟

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير القوي العاملة

وأكدت عضو مجلس النواب ، علي ضرورة عمل تعاونيات زراعية لتشجيع المزارعين ، كي يستطيعوا بيع محاصيلهم بصورة جيدة بعيداً عن استغلال وتحكم التجار ، مؤكدة أن هذا دورا أساسيا لوزارة الزراعة في تشجيع المزارعين.

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وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أمس الأحد ، إلقاء وزير الزراعة السيد القصير، بيان وزارته وعرض ما تم تنفيذة من برنامج الوزارة أمام البرلمان.