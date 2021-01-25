وزيرة الهجرة للنواب: لدينا 10 مليون مصري مسجل في الخارج..والسعودية الأكثر تواجدا للعمالة المصرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن الوزارة عادت بقرار رئاسي في 2015، لتنضم مجددا إلى جسد الحكومة، وأنها تتعامل مع شرائح مختلفة من مصريين الخارج، بما فيهم المهاجرين غير الشرعيين.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيرة الهجرة

مكرم قالت لنواب البرلمان: لدينا 10 مليون مصري في الخارج.. "بشكل مسجل"، لأنه عدد لايعكس عدد المصريين في الخارج بشكل حقيقي، وأن الـ 10 مليون مصري موزعين في كافة دول العالم، مابين العمالة في الخليج، المرأة المهاجرة، الجيل الثاني والثالث في الخارج، وحتى المهاجر غير الشرعي والعقول المهاجرة.

واستطردت: أكثر تواجد للمصريين في الخارج بدولة السعودية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.

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